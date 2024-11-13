Polisin açıklaması şöyle:

13.11.2024 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Yıldırım’da Fesleğen Sokak üzerinde, Mehmet BURÇOĞLU (E-33) 400 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MA 909 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında park halinde bulunan VR 766 plakalı aracın sol arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan MA 909 plakalı araç sürüşücü Mehmet BURÇOĞLU tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.