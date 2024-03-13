Sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Ronaldo'lu Al Nassr'a 30 milyon Euro karşılığında transfer olan Sadio Mane yeni takımındaki kariyerine fırtına gibi bir başlangıç yaparken, son zamanlardaki düşüşü sonrası eleştiri oklarının hedefindeki isim haline gelmişti.

"SEVİYEMDEN MEMNUN DEĞİLİM"

Eski Liverpool yıldızı yerel basına verdiği demeçte, "Şu anki seviyemden memnun değilim, ancak size söz veriyorum Pazartesi günkü maç benim için bir ölüm kalım meselesi... bunu sizin için kazanacağız" ifadeleriyle kendisi de performansından memnun olmadığını ifade ederken, kendisi için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY'A 'EVET' DİYEBİLİR!

Suudi basınında çıkan haberlere göre 31 yaşındaki yıldızın Avrupa'ya dönmek istediği ve peşinde olan Galatasaray'a evet diyebileceği öne sürüldü.

DÜŞÜK MAAŞI KABUL EDİYOR

Al Nassr'da Ronaldo gibi astronomik maaşlar kazanan Mane, ülkedeki misyonunu tamamladığını düşünürken; Avrupa'ya dönebilmek için ücretinden feragat edecek. Haberde maaşında indirimi kabul eden 31 yaşındaki futbolcunun, daha önce kendisiyle ilgilenen Galatasaray'la yeniden görüşebileceği aktarıldı. Al Nassr yönetiminden de izin konusunda onay alan Mane, önümüzdeki transfer döneminde sarı-kırmızılıların yolunu tutabilir.

YÖNETİM AYRILIĞA SICAK

Sadio Mané artık Suudi Arabistan'da formaını giydiği Al-Nassr'da dokunulmaz değil. Senegalli forvet, Sarı Şeytanlar'da sadece bir sezon geçirdikten sonra takımdan ayrılabilir. Kulübün yöneticileri bunu değerlendiriyor.