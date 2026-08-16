Kara kapılarını kullanarak Kuzey Kıbrıs’a geçen Kıbrıslı Rum sayısı 2026’nın ilk yarısında artarken, Kıbrıslı Türklerin geçişlerinde düşüş kaydedildi.

Cyprus Mail’in polis verilerine dayandırarak hazırladığı haberine göre, ocak-haziran döneminde geçiş noktalarından toplam 1 milyon 733 bin 326 geçiş yapıldı. Bunların 920 bin 679’unu Kıbrıslı Rumların, 812 bin 647’sini ise Kıbrıslı Türklerin geçişleri oluşturdu.

Rumların geçişleri, 2025’in ikinci yarısına kıyasla yaklaşık 108 bin, geçen yılın ilk yarısına göre ise yaklaşık 280 bin artış gösterdi.

Kıbrıslı Türklerin geçişleri ise ters yönde seyretti. 2026’nın ilk altı ayında kaydedilen geçiş sayısı, 2025’in ikinci yarısına göre yaklaşık 143 bin, geçen yılın aynı dönemine göre ise yaklaşık 215 bin azaldı.

Haberde, verilerin, kontrol noktalarında kaydedilen geçiş sayısını gösterdiğine, geçiş yapan farklı kişi sayısını ifade etmediğine dikkat çekilerek, aynı kişinin söz konusu dönemde birden fazla kez geçiş yapmış olabileceği kaydedildi.