Dernekten verilen bilgiye göre, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Genç İş İnsanları Derneği, Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi, Telsim, İş Kadınları Derneği (İKD) ve iki bağımsız jüri üyesinden oluşan heyet, aday listelerini incelemeye başladı.

BOZKIRLI

İş Kadınları Derneği Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı, ilk jüri toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede, “Kadınların iş gücündeki görünürlüğünü artırmak, farklı sektörlerde elde ettikleri başarıları ile büyümelerine şahitlik etmek ve gururla ‘bizim kadınlarımız’ diyebilmek en büyük gayemizdir” ifadelerini kullandı.

Paydaş odaların ve bağımsız temsilcilerin katılımıyla güçlü bir jüri yapısı oluşturduklarını belirten Bozkırlı, “Odalarımızdan gelen aday isimlerini, üreten kadınlarımızın yanında olmak ve onların gücüne güç katmak misyonuyla hassasiyetle değerlendiriyoruz.” dedi.

Dernek açıklamasında, jüri toplantılarının üç hafta devam edeceği, ödül töreninin ise Kasım ayında yapılacağı belirtildi.