Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Rasiha Minare mahkemede olguları aktardı. Polis, 7 Ağustos 2026 tarihinde saat 22.15 sıralarında Gönyeli bölgesinde, Atatürk Caddesi üzerinde yapılan muhaceret kontrollerinde H.M.’nin 22 Mart 2026 tarihinden beri 148 gün, D.C.C.’nin ise 27 Ekim 2020 tarihinden beri 1320 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlıların KKTC’de kalma nedenlerinin araştırılacağını, ihraç işlemleri için gerekli yazışmaların yapılacağını ifade eden polis, soruşturmanın tamamlanabilmesi için 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.