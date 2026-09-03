Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında yaşanan deniz faciasının ardından kayıp vatandaşlara ulaşılması için çalışmaların KKTC makamlarıyla iş birliği içerisinde son ana kadar aynı ciddiyet ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ortak acıyı paylaşmak, taziyelerini iletmek ve dayanışmayı göstermek üzere KKTC’de olduklarını ifade etti.

Facianın ilk anından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tüm imkanların seferber edildiğini kaydeden Yılmaz, arama kurtarma faaliyetlerinin son durumu ve kazanın aydınlatılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını bildirdi.

Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a taziyelerini ilettiklerini, Başbakan Ünal Üstel ile birlikte kayıp vatandaşların aileleriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Ailelerin acılarını paylaştıklarını, beklentilerini ve cevap aradıkları soruları dinlediklerini aktaran Yılmaz, “Gösterdikleri metanet, sabır ve anlayış için her birine şükranlarımızı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Kayıp vatandaşlara ulaşılması için çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

“Ailelerimizin yanında olmaya; KKTC makamlarıyla iş birliği içinde kayıp vatandaşlarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı son ana kadar aynı ciddiyet ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”

Yılmaz, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır dileyerek, arama kurtarma çalışmalarında görev yapan ekiplere teşekkür etti.