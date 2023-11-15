Başbakanlık Şeref Salonu'nda yer alan ziyarette, heyetler de hazır bulundu.

Cevdet Yılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, KKTC’nin tarihinde önemli bir dönüm noktası olan cumhuriyet coşkusunu paylaşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten ve Kıbrıs Türk halkının bayramını kutlayan Yılmaz, Kıbrıs’ta adil kalıcı sürdürülebilir bir çözüm için Türkiye’nin desteğinin devam ettiğini kaydetti.

Türkiye’nin iki devletli çözüme desteğinin tam olduğunu ifade eden Yılmaz, yapıcı tarafın hep Türk tarafı olduğunu ancak yapıcı olmayanların yasal olmayan şekilde AB’ye alındığını belirtti.

“Hiçbir sorun çözümsüz değildir, bu sorun da çözülecek ancak çözüm; adadaki gerçeklere göre bulunmalıdır” diyen Yılmaz, KKTC ile birlikte yürütülen kalkınma mücadelesinin de devam ettiğini, bu çerçevede Mali ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının önemli olduğunu söyledi.

KKTC tarafının sağladığı destek ve uyumluluğun da anlaşmanın verimliliğini artırdığını ifade eden Yılmaz, teşekkür etti.

Bunun meyvelerinin de Ercan Havalimanı konusunda olduğu gibi alındığını ifade eden Yılmaz, Ercan’ı “başarı hikayesi” olarak niteledi.

Su projesi sonrası Ercan’ın önemli bir adım olduğunu belirten Yılmaz, Su Master Planını da çok önemli gördüklerini, 17 bin hektar alanın sulamaya açılacağını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi binasının da gelecek yıl tamamlanacağını ifade eden Yılmaz, e-devlet projesinin de önemli bir proje olduğunu, Kıbrıs Türk halkı için kamuda verimliliğin artacağını kaydetti.

Ulaştırmada da büyük iş birliği yapıldığını, 630 kilometre yol yapımının devam edeceğini ifade eden Yılmaz, sağlık, eğitim her alanda iş birliğinin sürdüğünü, elektrikte de Türkiye ve dünyaya bağlanma imkanı sağlanacağını, yenilenebilir enerjinin ülkenin önünü açacağını belirtti.

Pile- Yiğitler yolundaki çalışmaları da takdir ettiklerini ifade eden Yılmaz, Rumların uzlaşmaz adımlarının boşa olduğunu söyledi, KKTC’nin yeni yaşını tebrik etti ve şehitlere ve gazilere şükranlarını sundu.

Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, Yılmaz’ı KKTC’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100., KKTC’nin 40. Yılını kutladıklarını belirten Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’ye açtığı yolları, kapıları sonuna kadar zorlayıp içeriye gitmeye çalıştıklarını söyledi.

BM’deki çağrılar sonrası Türk Devletleri Teşkilatı üyeliği ve Azerbaycan ziyaretine işaret eden Üstel, bu gelişmeleri KKTC için tarihi olarak niteledi.

Azerbaycan ve Türkiye’nin de bugün en üst düzeyde cumhuriyet bayramına katılım gösterdiğini ifade eden Üstel, Kıbrıs’ta iki devlet vurgusu yaptı, Güney Kıbrıs’ın engellemelerine rağmen KKTC’yi geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Mali İşbirliği Protokolleri ile ülkeyi geliştirmeye çalıştıklarını, Su projesinin büyük bir nimet olduğun, Elektrik projesinin de ikinci büyük proje olacağını ifade eden Üstel, yeşil enerji yolunun önünün de açılacağını belirtti.

Ercan’ın açılmasının KKTC için çok olumlu olduğunu, ekonominin olumlu yönde ilerlediğini, eğitimde ve turizmde de daha iyi noktalara gideceklerini belirten Üstel, “Anavatan'a ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

Barış Harekatı'nın seneye 50 yılının olacağını, Gazze’de çocukların ölmesine dünyanın seyirci kaldığını ifade eden Üstel, “Biz de bu saldırılara maruz kaldık, Gazze’de de bu saldırıların durması için ne BM ne AB ağzını açmıyor” diye konuştu.

Pile’de BM’nin tutumunu gördüklerini ifade eden Üstel, Gazze’de savaşın durmasını dünyaya mutluluk gelmesini temenni etti.