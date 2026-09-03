Başbakan Ünal Üstel ile Ercan Havalimanı’nda ortak basın açıklaması yapan Yılmaz, gemide bulunan 239 kişinin sağ olarak kurtarıldığını, kayıp durumundaki vatandaşlara ulaşılması için geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının 7 gün 24 saat esasıyla sürdürüldüğünü söyledi.

“BİR KİŞİNİN DAHA NAAŞINA ULAŞILDI”

Arama kurtarma çalışmalarında bugün yeni bir gelişme yaşandığını açıklayan Yılmaz, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun çalışmaları bizzat koordine etmek üzere bölgedeki gemilerde bulunduğunu belirtti.

Yılmaz, “Bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. İdari usuller gereğince kimlik tespiti yapıldıktan sonra kimin naaşına ulaşıldığı kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10’a çıktığını ifade etmek isterim.” dedi.

Yoğun çalışmalar sonucunda başka naaşlara da ulaşılacağının anlaşıldığını ifade eden Yılmaz, gelişmelerin çalışmalar titizlikle tamamlandıktan sonra ilgili kurumlar tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Arama kurtarma çalışmalarında ilerleme sağlandığını vurgulayan Yılmaz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile çalışmalarda görev yapan tüm yetkililere teşekkür etti.

HASTANELERDE İKİ KİŞİ BULUNUYOR

Sağ kurtarılan yolcuların sağlık durumlarına ilişkin de bilgi veren Yılmaz, 131 kişinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı.

Şu anda hastanelerde iki kişinin tedavisinin devam ettiğini belirten Yılmaz, hastalardan birinin yoğun bakımdan çıkarıldığını ve iki kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakan Yardımcısı’nın da hastaları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında ayrıntılı bilgi aldığını kaydetti.

“DEVLETİMİZİN BÜTÜN İMKANLARI SEFERBER EDİLDİ”

İhbarın alınmasının hemen ardından KKTC makamlarıyla güçlü bir koordinasyon tesis edildiğini belirten Yılmaz, arama kurtarma faaliyetleri için Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün imkanlarının seferber edilerek bölgeye yönlendirildiğini söyledi.

Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından “tehlike safhası” ilan edildiğini kaydeden Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumların KKTC makamlarıyla tam eşgüdüm ve iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.