Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “KKTC Cumhurbaşkanlığı ve KKTC Cumhuriyet Meclisi ile Millet Bahçesi ve Millet Camii Projesi” inşaatında incelemelerde bulundu.

Yılmaz’a, inceleme ziyareti sırasında Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bakanlar ile diğer yetkililer de eşlik etti.

İncelemeleri sırasında Yılmaz’a, projeyi yürüten Siyahkalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KKTC Ülke Müdürü Murat Kenkül bilgi verdi ve proje ile ilgili sunum yaptı.

Yılmaz incelemeleri sonrası çalışanlarla birlikte anı fotoğrafı çektirdi ve “Çok önemli bir miras yapıyorsunuz, çocuklarımıza miras kalacak bir proje… Başarılar diliyorum, iş sağlığı güvenliği kurallarına da her zaman uyalım, dikkat edelim” dedi.