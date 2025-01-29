KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, inşaatı tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Meclis Binası’nda incelemelerde bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yakın bir tarihte Kıbrıs Türk halkının hizmetine sunulacak bu kıymetli eserler, adanın mührü olarak KKTC’nin egemenliğini ve ortak geleceğimizi simgeleyecek” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, “Açılış öncesi hazırlıklarını değerlendirdiğimiz bu eserlerin kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi’ne ve Cumhurbaşkanlığına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.