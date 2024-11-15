Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ile birlikte yapımı devam eden ve kısa süre içerisinde tamamlanması beklenen KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ile Cumhuriyet Meclisi Binası’nın çalışmalarını yerinde inceledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Yılmaz, “Tamamlandığında Kuzey Kıbrıs’ın mührü olarak nitelendireceğimiz bu proje, güçlü ve bağımsız KKTC’ye yaraşır sembol bir eser olacaktır” dedi.

Yılmaz, “Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz ile aramızdaki sarsılmaz gönül birliğinin bir nişanesi olacak bu eserlerin yapımında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.