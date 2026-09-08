Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Ünal Üstel ile Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’nun da katılımıyla baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Görüşmelerde, Girne açıklarında yaşanan deniz faciasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarının son durumu ile bundan sonraki süreçte atılacak adımların ele alındığını belirten Yılmaz, KKTC ile ikili iş birliğinin gündeminde yer alan konuların ve önümüzdeki döneme ilişkin ortak çalışmaların da değerlendirildiğini ifade etti.

Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ilgili kurumların teknik heyetleri ve alanında uzman ekiplerin değerlendirmeleri doğrultusunda yürütülen çalışmaların tüm imkanlar seferber edilerek titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Yılmaz, “Bu zorlu süreçte bekleyişleri süren ailelerimizin yanında olmaya, kayıp vatandaşlarımıza ulaşılması için her türlü imkanın ve teknik kapasitenin seferber edilmesi yönünde tüm gayretimizi göstermeye devam edeceğiz.” dedi.

Yılmaz, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileyerek, arama kurtarma çalışmalarında görev yapan ekiplere teşekkür etti.