Yılmaz, 1974 yılında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekâtı’na önderlik eden merhum Başbakan Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit’i saygıyla andı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve egemenlik mücadelesinin önderlerinden merhum Dr. Fazıl Küçük’e Allah’tan rahmet diledi.

Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türk halkının varlığına ve egemenliğine kasteden teşebbüslerin tarihe gömüldüğünü belirten Yılmaz, Enosis hayali uğruna her türlü mezalimi gerçekleştirenlerin önlerinin ilelebet kesildiğini ifade etti. Kıbrıs Türkü’nün barış ve özgürlük ortamına kavuştuğunu vurguladı.

Yılmaz, Barış Harekâtı’nın sağladığı güvenlik ve özgürlük ortamının, 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanına da imkan tanıdığını belirtti. Kıbrıs Türk halkının her daim barışa ve çözüme olan bağlılığını ispatladığını, hukuk dışı ve insanlık dışı kısıtlamalara rağmen, birlik ve dayanışma bilinciyle her türlü sınamanın üstesinden gelecek güce ve iradeye sahip olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılmasının, sahadaki gerçekleri esas alan bir çerçeveyle mümkün olacağını belirten Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 2021 yılında Cenevre’de sunulan çözüm vizyonuna tam destek verdiklerini ifade etti. Yılmaz, bu vizyonun öncelikle Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesini, bunu müteakip Ada’da iki devletin kendi aralarında işbirliği modellerini ele almasını öngördüğünü hatırlattı.

Türkiye’nin, Kıbrıs Türkü’nün haklı davasında en büyük destekçisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni asla yalnız bırakmayacağını vurgulayan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Kıbrıs Türk halkının layık olduğu müreffeh yarınlara ulaşması için her alanda kalkınmasını desteklemeye ve KKTC ile dayanışma içinde Kıbrıs Türkü’nün hak ve çıkarlarını korumaya devam edeceklerini belirtti.

Yılmaz’ın mesajı şu şekilde: