Cevdet Yılmaz, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, projelerin planlanan takvim çerçevesinde tamamlanabilmesi için gerekli reformların takipçisi olacaklarını vurguladı. Yılmaz, “Kıbrıs Türk halkının refahının artırılması ve KKTC’nin gelişip güçlenmesi önceliğimizdir. Bu nedenle, geçtiğimiz yılda olduğu gibi önümüzdeki dönemde de verimli işbirliği, eşgüdüm ve dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz,” dedi.

Türkiye’nin, uluslararası topluma Kıbrıs Türklerinin haklı davasını anlatmaya ve KKTC’ye desteğini sürdürmeye devam edeceğini belirten Yılmaz, nazik ziyaretlerinden dolayı Ünal Üstel’e teşekkür etti.

Yılmaz’ın açıklamasının tamamı şöyle: