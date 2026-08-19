Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ve hükümet ortaklarıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Yılmaz, görüşmede KKTC ile iş birliğini güçlendirmek amacıyla atılacak adımların ve hayata geçirilecek projelerin ele alındığını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının refahının artırılmasına katkı sunacak projelerin başında “KKTC’ye Doğalgaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı”nın geldiğini ifade eden Yılmaz, enerjiden bağlantısallığa, dijitalleşmeden eğitime, ulaşımdan sağlığa kadar birçok alanda iki ülke arasındaki güçlü iş birliğini daha da ileri taşıyacak projelere imza atmaya devam edeceklerini kaydetti.

FİBER PROJESİ İÇİN EK PROTOKOL İMZALANDI

Yılmaz, KKTC’nin dijital egemenliğini güçlendirecek, ekonomik gücünü artıracak ve dünyayla bağlantılarını kuvvetlendirecek stratejik bir kalkınma hamlesi olarak nitelendirdiği Fiber Projesi’ne ilişkin Ek Protokol’ün de Başbakan Ünal Üstel ile imzalandığını açıkladı.

Ek Protokol’ün gerekli düzenlemeleri içerdiğini ve projenin uygulama çerçevesini güçlendirdiğini belirten Yılmaz, fiber altyapı yatırımının KKTC’nin dijital geleceği açısından önemine işaret etti.

“KIBRIS TÜRK HALKININ DAİMA YANINDA OLACAĞIZ”

Türkiye’nin Kıbrıs meselesinde üstlendiği tarihî sorumluluğa da dikkat çeken Yılmaz, Anavatan ve Garantör Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının daima yanında olacağını vurguladı.

Yılmaz, KKTC’nin kalkınması, güçlenmesi ve uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşması için birlik ve dayanışma ruhuyla çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, “Omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz” mesajı verdi.

“FİBER PROJESİNE İLİŞKİN EK PROTOKOL HAYIRLI OLSUN”

Cevdet Yılmaz, açıklamasının sonunda Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür ederek, imzalanan Fiber Projesi’ne ilişkin Ek Protokol’ün hayırlı olmasını temenni etti.

Yılmaz, KKTC ile Türkiye arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde de farklı alanlarda güçlendirilerek sürdürüleceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın konuyla ilgili açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel ve hükümet ortakları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldik.

Görüşmemizde KKTC ile işbirliğimizi kuvvetlendirme yolunda atacağımız adımları ve hayata geçireceğimiz projeleri istişare ettik. Kıbrıs Türk halkının refahının artırılmasına katkı sunacak 'KKTC'ye Doğalgaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı' başta olmak üzere, enerjiden bağlantısallığa; dijitalleşmeden eğitime, ulaşımdan sağlığa, her alanda ülkelerimiz arasındaki güçlü iş birliğini daha da ileri taşıyacak projelere imza atmaya devam edeceğiz.

KKTC’nin dijital egemenliğini tahkim edecek, ekonomik gücünü artıracak ve dünyayla bağlarını kuvvetlendirecek stratejik bir kalkınma hamlesi olan Fiber Projesi üzerindeki gerekli düzenlemeleri içeren ve uygulama çerçevesini güçlendiren Ek Protokol’ü de Sayın Başbakan ile imza altına aldık.

Anavatan ve Garantör Türkiye, millî davamız Kıbrıs meselesinde üstlendiği tarihî sorumluluk doğrultusunda Kıbrıs Türk halkının daima yanında olacaktır. Birlik ve dayanışma ruhuyla KKTC’nin kalkınması, güçlenmesi ve uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşması için omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz. Sayın Başbakan’a teşekkür ediyor, bugün imzaladığımız Fiber Projesine ilişkin Ek Protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum"