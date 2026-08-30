Haberin herkesi derinden üzdüğünü belirten Yılmaz, kazanın ardından bölgede geniş çaplı bir operasyonun başlatıldığını kaydetti.

Operasyonun hem KKTC hem de Türkiye Cumhuriyeti birimlerince koordineli bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti;

"KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."