Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, eşi Oya Öztürkler ile birlikte bu akşam resepsiyon veriyor...

KKTC’nin kuruluşunun 41. yıl dönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen konuklara yönelik düzenlenecek resepsiyon, Meclis bahçesinde saat 19.00’da başladı.

YILMAZ: "HER GEÇEN GÜN YENİ ÇALIŞMALARLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Resepsiyonda ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir konuşma yaptı.

Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve 85 milyonun selamını getirdiğini belirterek, sözlerine başladı.

KKTC’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yılmaz, “Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürebilir çözüm çabalarımız omuz omuza devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, “Eşit uluslararası statü gerçeğini tüm dünya kabul edene kadar yolumuza çıkan her türlü zorlukla mücadele edeceğiz. Türk dünyası, Kıbrıs Türk halkının mücadelesine somut destek veriyor” dedi.

Cevdet Yılmaz, “Siyasi alanda yakın iş birliğimizi devam ettirirken Kıbrıs Türk halkının refahı için de çalışmalarımıza devam ediyoruz” açıklamasını da yaptı.

Yılmaz, “Deniz altında borularla su taşıyarak içme suyu sorununu çözdük, sulama alanında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız sadece Kıbrıs Türk halkının refahı ve çocuklarımıza, gençlerimize daha güzel bir gelecek hazırlamaktır. Bugün, 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi açılışını gerçekleştirdik. Görülmeye değer bir eser 100 yataklı son derece model bir hastaneye Kıbrıs’ımız kavuştu. Hem askerimize hem de vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi’ni de yarın ziyaret edeceğini ifade eden Yılmaz, “Meclisin çok kıymetli bir fonksiyonu olduğunu ve saygın olduğunu belirtmek istiyorum. Yarın gidip kampüsü (yerleşke) yerinde inceleyeceğim. Gelecek yıl inşallah Meclisimizin kutlamaları oradaki Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek” dedi.

Yılmaz, “Her geçen gün yeni çalışmalarla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini de kullandı.

ÖZTÜRKLER: “ADİL VE EŞİT OLMAYAN TÜM ÇÖZÜMLERE DİRENECEĞİZ”

Yılmaz’ın ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de bir konuşma yaparak, “41 yıl önce bu binada ilan edilen cumhuriyetimiz bağımsızlık mücadelemizde önemli bir milattır” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, “Yıllar boyu baskılar ve haksızlıklar karşısında var olmayı başaran Kıbrıs Türkü bir azınlık olarak yaşamayacağımız kendi tayini, KKTC’yi ilan etmiştir! Kıbrıs Türkleri olarak bizler adil ve eşit olmayan tüm çözümlere direneceğiz” dedi.

Ziya Öztürkler, “Ana vatanımızla birlikte iki devletli çözüm istediğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “federasyon defteri kapandı” görüşüne desteğimiz tamdır. Ana vatanımızın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki çağrıları mücadelemize güç katmıştır” açıklamasını yaptı.

Meclis Başkanı Öztürkler, “Mavi ve gök vatanda milli çıkarlarımız için ana vatanımızla mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini de kullandı.

Kaynak: Kıbrıs Postası