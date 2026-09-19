Güzelyurt Soğuk Hava Deposu’nun açılış törenine katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tesisin bölge tarımı ve üreticiler açısından sağlayacağı katkılar ile Türkiye-KKTC iş birliği kapsamında yürütülen projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güzelyurt’un verimli arazileri, uygun iklim koşulları ve uzun yıllara dayanan üretim geleneğiyle KKTC tarımının öne çıkan bölgelerinden olduğunu belirten Yılmaz, özellikle narenciye üretiminin binlerce ailenin gelir kaynağını oluşturduğuna dikkat çekti.

Üretim kadar ürünün hasat sonrasında korunmasının da önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, uygun depolama koşullarının ürün kayıplarını azaltacağını ve üreticinin ürününü piyasaya sunacağı zamanı daha rahat belirlemesine olanak sağlayacağını ifade etti.

2024’te yaşanan sorun kalıcı yatırımın önünü açtı

Yeni tesisin ortaya çıkış sürecini anlatan Yılmaz, 2024 yılında Güzelyurt bölgesinde yaşanan sıkıntıların soğuk hava depolama kapasitesindeki eksikliği açık biçimde ortaya çıkardığını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile o dönemde üreticinin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek için çalıştıklarını aktaran Yılmaz, kısa vadeli önlemlerin ardından benzer sıkıntıların tekrar yaşanmaması amacıyla kalıcı bir yatırım için adım atıldığını belirtti.

Yılmaz, “Her kriz bir fırsattır. Yaşanan her sorun bize yeni bir ufuk açıyor. O gün geçici tedbirler aldık ama ‘Bir daha benzer bir sıkıntı yaşamamak için ne yapmalıyız?’ diye sorguladık. Soğuk hava depolama kapasitesinin yetersiz olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Bu proje fikri de böyle, bir krizden çıktı” ifadelerini kullandı.

Tesise 10,4 milyon dolarlık yatırım

Türkiye Cumhuriyeti’nin finansman desteği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin koordinasyonuyla tamamlanan tesisin yaklaşık 10,4 milyon dolara mal olduğunu açıklayan Yılmaz, toplam 15 bin tonluk muhafaza kapasitesinin oluşturulduğunu kaydetti.

Şoklama üniteleri ve güneş enerjisi sistemiyle donatılan tesisin, tarımsal ürünlerin kalitesini daha uzun süre korumasına yardımcı olacağını ifade eden Yılmaz, depolama sırasında yaşanan kayıpların da azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.

Tesisin üretici açısından pazarlama esnekliği sağlayacağına işaret eden Yılmaz, hasat döneminde oluşabilecek fiyat baskısının azaltılmasının amaçlandığını belirtti. Mayıs ayında hasat edilen ürünlerin halen dalından yeni toplanmış gibi muhafaza edilebildiğini söyleyen Yılmaz, ürünün uygun zamanda piyasaya sunulmasının üreticiye ekonomik avantaj sağlayacağını kaydetti.

“Sadece eleştiri bizi hiçbir yere götürmez”

Konuşmasında üretim ve yatırım vurgusu yapan Yılmaz, Türkiye ve KKTC’de izlenen politikaların üreticiyi desteklemeyi esas aldığını belirtti.

Yılmaz, “Alın teri dökeni eleştirmek kolay. Sabahtan akşama kadar eleştirmek kolay. Eleştiri olmasın demiyorum ama sadece eleştiri bizi hiçbir yere götürmez. İş yapmamız lazım, üretmek lazım, memleketin üretim kapasitesini yükseltmek lazım” diye konuştu.

Üretim kapasitesinin çiftçi, sanayici ve girişimcilerin katkısıyla büyütülebileceğini ifade eden Yılmaz, ekonomi politikalarında üreticilere yönelik desteklerin süreceğini söyledi.

Güzelyurt Ovası’nda 18 bin 730 dekar alan suyla buluşacak

Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin yalnızca ekonomik ilişkilerle sınırlı olmadığını dile getiren Yılmaz, ortak tarih ve gönül bağlarına dayanan bir birliktelik bulunduğunu söyledi.

KKTC’nin kalkınmasını milli davanın bir parçası olarak değerlendirdiklerini belirten Yılmaz, tarımdan sağlığa, eğitimden ulaşıma ve dijital dönüşüme kadar farklı alanlarda yatırımların sürdürüldüğünü kaydetti.

Türkiye’den KKTC’ye ulaştırılan suyun Güzelyurt Ovası’nda tarımsal üretime kazandırılması için çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Yılmaz, toplam 18 bin 730 dekar tarım alanının suyla buluşturulmasının hedeflendiğini açıkladı.

Yılmaz ayrıca Güzelyurt Yeni Devlet Hastanesi, kırsal altyapı projeleri ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne yönelik yatırımlara değinerek, bölgedeki projelerin devam edeceğini belirtti.

Üretici ve reel sektöre faiz destekli kredi hazırlığı

Üreticilerin ve reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni mekanizmalar üzerinde çalışıldığını da açıklayan Yılmaz, KKTC hükümetinin ilgili kurumları ve Merkez Bankası ile faiz destekli kredi programları konusunda çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Özellikle tarım, sanayi ve reel sektörde üretimi artıracak programlara ağırlık verileceğini ifade eden Yılmaz, girişimcilerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

“Kapıyı kapatırsanız biz başka kapı açarız”

Konuşmasında Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonlara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının çeşitli imkanlara erişimini engellemeye çalıştığını savundu.

Türkiye’nin söz konusu engellerin etkisini azaltmak amacıyla KKTC’ye desteğini sürdüreceğini belirten Yılmaz, “Kapıyı kapatırsanız biz başka kapı açarız. Hiç merak etmeyin, bu izolasyon çabanız hiçbir zaman başarıya ulaşamayacak” dedi.

Su, enerji, dijital altyapı ve ekonomik yatırımların devam edeceğini kaydeden Yılmaz, daha fazla üretim yapan, dış pazarlara erişimini geliştiren ve gençlere nitelikli istihdam sağlayan bir ekonomik yapının hedeflendiğini ifade etti.

Yılmaz, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu’nun hayata geçirilmesine katkı sağlayan Başbakan Ünal Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, KEİ Ofisi ve projede görev alan tüm ekiplere teşekkür etti.