TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, Erenköy Direnişi’nin 60. yılını kutladı. Yılmaz, mesajında, Kıbrıs Türk halkının geleceği için verilen mücadelenin mihenk taşlarından biri olan Erenköy Direnişi’ni övgüyle anarak, “Kahraman Mehmetçiğimiz ve mücahitlerimizin canlarıyla, kanlarıyla savundukları, Kıbrıs Türkü için ebedi vatan olarak inşa edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile daima bir ve beraber olarak güçlü yarınlara ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ayrıca, şanlı Erenköy Direnişi sırasında şehit olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ve tüm kahraman şehitleri rahmetle andığını belirterek, hayatta olan gazilere de sağlıklı bir ömür diledi.