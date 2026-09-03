Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.
Girne Turizm Limanı girişinde oluşturulan çadırda yaklaşık 5 gündür yakınlarından gelecek haberi bekleyen aileler, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşmek üzere bugün minibüslerle Lefkoşa’ya götürüldü.
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne götürülen kayıp yakınları, Yılmaz ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yeniden Girne Turizm Limanı’na döndü.
Bugün adaya gelen Cevdet Yılmaz’ın, kayıp yakınlarıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Yılmaz’ın temaslarının ardından Erhürman ve Üstel ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.
Kaynak: Kıbrıs Postası