Bunlar da ilginizi çekebilir

Yılmaz’ın temaslarının ardından Erhürman ve Üstel ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Bugün adaya gelen Cevdet Yılmaz’ın, kayıp yakınlarıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne götürülen kayıp yakınları, Yılmaz ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yeniden Girne Turizm Limanı’na döndü.

Girne Turizm Limanı girişinde oluşturulan çadırda yaklaşık 5 gündür yakınlarından gelecek haberi bekleyen aileler, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşmek üzere bugün minibüslerle Lefkoşa’ya götürüldü.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.