Girne'de saat 4:30 sıralarında kaza meydana geldi. Dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden ve alkollü olan Sercan Geçti bir işyerine ait reklam tabelasına çarparak durabildi. Geçti hastanede ilk yardım tedavisinden sonra tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre:01.01.2023 tarihinde saat 04:30 raddelerinde Girne’ de Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde doğu istikametine doğru alkollü içki tesiri altında (185 mlgr) seyreden Girne’ de sakin Sercan GEÇTİ (E-24) yönetimindeki HL 725 plakalı hyundai marka salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu direksiyuon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkıp yol kenarında kaldırım üzerinde bulunan Carpenter isimli işyerine ait reklam tabelasına aracının ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu hafif yaralanan Sercan GEÇTİ kaldırılmış olduğu Girne Dr.çAkçiçek hastrranesi acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olmuş ve tutuklandı.