Polisten verilen bilgiye göre, Hüseyin Ümit KURUOVALI (E-41), 106 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YR 132 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, Taş Ocakları mevkiinde sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak bir metre derinliğindeki refüj içerisinde ilerleyerek taş duvara çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak buluna Takhmına Shamılevna TOGOMRAEVA (K-20) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kaza yapan YR 132 plakalı araç sürücüsü Ümit KURUOVALI tutuklandı.