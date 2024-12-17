Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

16.12.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde İstiklal Caddesi üzerinde, İbrahim Halil GÖREN (E-53) 239 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki CA 855 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Sinerji Market önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yolun sağına doğru savrulan CA 855 plakalı araç, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Alexandr UVAROV (E-42) yönetimindeki SM 581 plakalı salon aracın sol ön kısmına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. CA 855 plakalı araç sürücüsü İbrahim Halil GÖREN, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.