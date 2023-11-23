Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

22.11.2023 tarihinde, saat 23:45 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Yusuf DÜNDAR (E-22) 67 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki KH 088 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Atatürk Stadyumu önündeki trafik ışıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yanmasına rağmen dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu, o esnada ikinci şerit içerisinde aynı istikamete doğru yine tarafında kırmızı ışık yanmasına rağmen dikkatsizce yoluna devam eden Temitope David OLUGBOGİ (E-27) yönetimindeki PF 333 plakalı aracın sol yan kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan PF 333 plakalı araç, yolun solunda bulunan reklam panosunun direğine de çarpıp durmuştur. PF 333 plakalı araç sürücüsü Temitope David OLUGBOGİ sigortasız araç kullanmak suçundan dolayı tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

