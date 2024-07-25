Polisten verilen bilgiye göre, Ali KURT (E-31) 209 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HZ 640 plakalı araç ile mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeden dikkatsizce batı istikametine doğru seyrettiği sırada Önder Alışveriş Merkezine ait araç park yerinin girişine geldiğinde, o esnada karşı istikametten gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa Önder Alışveriş Merkezine dönüşe geçen Zakır ULLAH (E-29) yönetimindeki UH 540 plakalı motosiklet ile orta yol çizgisi üzerinde çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan UH 540 plakalı motosiklet sürücüsü Zakır ULLAH, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol dizinde kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

HZ 640 plakalı araç sürücüsü Ali KURT tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor…