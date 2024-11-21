Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

20.11.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Hüseyin Topal sokak üzerinde, Halil YARICI (E-25) 264 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PA 914 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, Şehit Mustafa Yerlioşlu sokak yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizce sola dönüş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmiş ve o esnada bir apartmana ait araç park yeri içerisinde park halinde bulunan JA 267 plakalı aracın ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. PA 914 plakalı araç sürücüsü Halil YARICI aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.