Alayköy’de dün gece, gece kulüpleri bölgesinde Hazar Çöl (E-33), 143 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JV 486 plakalı araç ile seyrettiği sırada virajda dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıktı ve yol kenarında bulunan beton çit direkler ile çit ağaçlarına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Alkollü araç kullanan ve kaza yapan araç sürücüsü Hazar Çöl hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Girne’de de bu sabaha karşı Raif Denktaş Caddesi üzerinde, Serdal Mutluay (E-31), 169 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JA 185 plakalı araç ile seyrettiği sırada, dikkatsizliği neticesinde yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelen Serkan Bayirli (E-24) yönetimindeki TPJ 106 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Alkollü araç kullanan ve kaza yapan JA 185 plakalı araç sürücüsü Serdal Mutluay hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.