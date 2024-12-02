Kazalarla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

02.12.2024 tarihinde, saat 01.20 sıralarında, İskele - Ercan Anayolu üzerinde, Abdurahman GÜVEN (E-22), 59 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZSG 276 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, seyrettiği yol üzerinde bulunan Serdarlı köyünün batı girişindeki yol kavşağına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp akasya ağacına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Abdurrahman GÜVEN, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

01.12.2024 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Derviş SONATLI (E-34), 171 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FS 604 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Serdal ÖCAL (E-31) yönetimindeki UJ 941 plakalı aracın arka kısmına aracının çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapan FS 604 plakalı araç sürücüsü Derviş SONATLI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.