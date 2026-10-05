UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında İtalya ile A Milli Takım karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Ali Şükrü Ersoy vefat etti
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Ali Şükrü Ersoy vefat etti
İçeriği Görüntüle

İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan müsabaka, ev sahibinin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Scamacca, 65. dakikada Calafiori ve 87. dakikada Pio Esposito kaydetti. Ay-yıldızlıların tek sayısı ise 61. dakikada Aral Şimşir'den geldi.

Bu skorun ardından üst üste 4. kez yenilen A Milli Takım, grupta puansız olarak son sırada yer aldı. Son 3 maçta 2. kez kazanan İtalya ise 7 puanla 2. basamakta yer buldu.

Milliler, 12 Kasım 2026'da Belçika'yı konuk edecek. İtalya ise aynı tarihte Fransa'yı ağırlayacak.