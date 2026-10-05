UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında İtalya ile A Milli Takım karşı karşıya geldi.

İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan müsabaka, ev sahibinin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Scamacca, 65. dakikada Calafiori ve 87. dakikada Pio Esposito kaydetti. Ay-yıldızlıların tek sayısı ise 61. dakikada Aral Şimşir'den geldi.

Bu skorun ardından üst üste 4. kez yenilen A Milli Takım, grupta puansız olarak son sırada yer aldı. Son 3 maçta 2. kez kazanan İtalya ise 7 puanla 2. basamakta yer buldu.

Milliler, 12 Kasım 2026'da Belçika'yı konuk edecek. İtalya ise aynı tarihte Fransa'yı ağırlayacak.