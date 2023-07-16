Ağırdağ’da sakin 73 yaşındaki Mustafa Üstüntaş, yol kenarında ölü olarak bulundu.
Polis, Mustafa Üstüntaş'ın dün saat 20.00 sıralarında, Türkeli’de toprak yol kenarında ölü olarak bulunduğunu açıkladı...
Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Ağırdağ’da sakin 73 yaşındaki Mustafa Üstüntaş, yol kenarında ölü olarak bulundu.
Polis, Mustafa Üstüntaş'ın dün saat 20.00 sıralarında, Türkeli’de toprak yol kenarında ölü olarak bulunduğunu açıkladı...
Olayla ilgili soruşturma sürüyor
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