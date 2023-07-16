İskele-Ercan ana yolunda korkutan kaza: 2'si çocuk toplam 4 kişi yaralandı İskele-Ercan ana yolunda korkutan kaza: 2'si çocuk toplam 4 kişi yaralandı

Ağırdağ’da sakin 73 yaşındaki Mustafa Üstüntaş, yol kenarında ölü olarak bulundu.

Polis, Mustafa Üstüntaş'ın dün saat 20.00 sıralarında, Türkeli’de toprak yol kenarında ölü olarak bulunduğunu açıkladı...

Olayla ilgili soruşturma sürüyor