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Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Polis, Mustafa Üstüntaş'ın dün saat 20.00 sıralarında, Türkeli’de toprak yol kenarında ölü olarak bulunduğunu açıkladı...

Ağırdağ’da sakin 73 yaşındaki Mustafa Üstüntaş, yol kenarında ölü olarak bulundu.

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