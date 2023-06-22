İskele-Ercan ana yolunda saat 16.00 raddelerinde meydana gelen trafik kazasında dikkatsiz sürücü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan kazaya ilişkin verilen bilgiye göre, “İskele-Ercan ana yolu 0-1 kilometreleri arasında Mehmet Canbaz yönetimindeki PC 733 plakalı araç ile Lefkoşa istikametinden İskele istikametine doğru seyrederken Serdarlı köyü Ejder Petrol önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak bir bankaya ait ATM makinesinin ardından da trafik levhasına çarpıp durdu. Çarpma ile geriye doğru itilen ATM makinesi, petrol istasyonuna ait 3 adet bayrak direği üzerine devrildi.

Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet hastanesi acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisi sonrası taburcu oldu.

Soruşturma devam ediyor.