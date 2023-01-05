Soruşturma devam ediyor

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mehmet ALBİSTAN kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre saat 07.30 sıralarında, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu üzerinde Mehmet ALBİSTAN (E-37), yönetimindeki CF 222 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkıp takla attı.

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