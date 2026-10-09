Seçim ve Halkoylaması Yasası gereğince uygulanacak yasaklar ve kurallar Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kamuoyuna açıklandı.

Yasaklar, yeni Bakanlar Kurulu göreve başlayıncaya kadar geçerli olacak.

-Devlet ve kamu kurumlarına tarafsızlık zorunluluğu

YSK’nın açıklamasına göre, uyulması gereken kurallar şöyle:

“Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri, yerel kuruluşlar, kamu tüzel kişileri ve kamu görevlileri seçimlerde tarafsız kalmak zorundadır. Bu kurum ve kişilerin siyasal partilere veya adaylara bağış ve yardımda bulunması yasaktır. Kamuya ait her türlü araç, gereç ve olanağın bir partinin veya adayın emrinde kullanılması veya kullandırılması yasaklanmıştır. Ayrıca kamu kaynaklarıyla bir parti veya aday lehine ya da aleyhine, yurttaşın oyunu etkileyecek yayın yapılamaz. Daha önce basılmış veya yayınlanmış bu nitelikteki kitap, broşür ve afişler de aynı yasağa tabidir”.

-Münhal, atama ve nakil işlemleri durduruldu

Seçim yasakları uyarınca münhal, atama ve nakil işlemleri durduruldu.

YSK’nın duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar, daireler, kamu tüzel kişileri, döner sermayeli kurumlar, KİT’ler ve belediyeler dahil tüm kamu kurumlarında; memur, zorunlu hizmet personeli, işçi ve sözleşmeli personel için münhal ilan edilemez ve atama yapılamaz. Her türlü terfi sınavı, barem ayarlaması ve ilçeler arası nakil işlemleri durduruldu.”

-İstisnalar ve istihdam detayları

Seçim yasakları dışındaki istisnai durumlar şu şekilde paylaşıldı:

“İşletmenin çalışma şekli gereği mevsimlik olarak alınan işçiler istihdam edilebilir. Eğitimde kadro boşalması durumunda, geçici ve sözleşmeli öğretmen istihdamı yapılabilir. Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamındaki zorunlu hizmet personeli ve asistan hekim sözleşmeleri imzalanabilir. Kamu yararı ve aciliyet bulunan hallerde kamu sağlık çalışanları istihdam edilebilir. Savunma hizmetleri kapsamındaki öğrenci seçme, yerleştirme ve nasıp işlemleri yürütülebilir. Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından seçim yasaklarından önce sınav tarihi belirlenmiş yeterlik ve yabancı dil sınavları yapılabilir. Müracaatı tamamlanmış diğer yazılı sınavlar gerçekleştirilebilir. Kamuda çalışan sözleşmeli personelin sözleşmesi seçim yasakları süresince biterse, aynı koşullarla en fazla 3 ay süreyle uzatılabilir.

-Adaylar maddi katkıda bulunamayacak

YSK duyurusunda adaylarla ilgili şu kurallar da paylaşıldı:

“Milletvekili adayları; spor kulüplerine, derneklere, hayır kurumlarına veya benzeri yerlere her ne ad altında olursa olsun maddi katkıda bulunamayacak.”

-Mülk, kiralama ve izin işlemleri durduruldu

Seçim yasakları kapsamında durdurulan mülk, kiralama, izin işleri ve diğer işlemler şu şekilde aktarıldı:

“İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası kapsamındaki kaynak dağıtımı, yeni kaynak paketi açılması, kiralama ve tahsis işlemleri durdurulmuştur.

Alçak orman arazisi, hazine malları, hali araziler ve KKTC adına kayıtlı malların kiralama işlemleri yapılamaz. Konut Edindirme Yasası uyarınca kırsal bölgelerdeki yeni arsa dağıtımları durdurulmuştur.

İzin Kurulu tarafından yeni yolcu ve eşya taşıma izinleri verilemez. Akaryakıt istasyonu, maden/taş ocağı, döviz bürosu, gece kulübü, kumarhane, şans oyunu salonu ve sanal bet ofisi açma ön izin, izin veya ruhsatları verilemez.

Ateşli Silahlar Yasası uyarınca tabanca taşıma ve tasarruf izni verilemez. Yurttaşlık Yasası uyarınca her türlü yurttaşlığa kabul işlemi durdurulmuştur. İhdas edilmiş fonlardan her ne statüde olursa olsun personel istihdamı yapılamaz.”

-İhaleler ve banka kredileri

İhaleler ve banka kredileriyle ilgili ise şunlar paylaşıldı:

“Devlet ve kamu kurumlarının her aşamadaki ihale işlemleri durdurulmuştur. Zorunlu hallerde ihalelerin yapılabilmesi Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) iznine bağlıdır.

Kamu kaynaklarını kredi olarak kullanan bankalar (KKTC Merkez Bankası dahil), bu süreçte verdikleri kredileri en geç 3 gün içinde Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine getirmek zorundadır.”

-Tören, açılış ve demeç, makam aracı ve protokol yasakları

YSK’nın duyurusunda şunlar da hatırlatıldı:

“Seçim sonuçları ilan edilinceye kadar kamu kaynaklarıyla yapılan iş ve hizmetler için açılış ve temel atma törenleri düzenlenemez.

Bu çerçevede nutuk söylenemez, demeç verilemez ve her türlü araçla yayın yapılması yasaktır.

Seçim sonuçları ilan edilinceye kadar Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri yurt içi gezilerinde makam araçlarını ve resmi hizmet araçlarını kullanamazlar.

Gezilerde karşılama, uğurlama, tören yapılmayacak ve resmi ziyafet verilemeyecektir. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlar seçim faaliyetlerinde yasa kurallarına uymakla yükümlüdür.

Ayrıca kamu görevlilerinin; Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların yurt içi gezilerine katılması yasaktır.”