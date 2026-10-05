YSK’nın 6 No’lu duyurusunda, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79’uncu maddesi uyarınca seçim süresince devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri, yerel kuruluşlar ve diğer kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar ile kamu görevlilerinin tarafsızlıklarını korumak zorunda olduğu hatırlatıldı.

Duyuruda, “Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri, yerel kuruluşlar ve bunlara bağlı daire ve müesseseler, ortaklıklar ve diğer kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar ile kamu görevlilerinin siyasal partilere veya adaylara her ne nam ile olursa olsun bağış ve yardımda bulunmaları, her türlü araç, gereç ve olanaklarını bir siyasal partinin veya adayın emrinde veya herhangi bir siyasal faaliyette çalıştırmaları, kullanmaları veya kullandırmaları veya bir siyasal partinin veya herhangi bir adayın lehinde veya aleyhinde veya yurttaşın oyunu etkilemek amacıyla her türlü yayında bulunmaları yasaktır.” denildi.

Duyuruda ayrıca, daha önce basılmış veya yayımlanmış ve bu nitelikleri taşıyan kitap, broşür, afiş ve benzeri yayınların da aynı yasağa tabi olduğu kaydedildi.

-Kamuda atama, terfi ve nakil işlemleri yapılamayacak

Seçim yasakları kapsamında, seçim süresince devlet ve kamu kurumlarında münhal ilan edilemeyecek, atama yapılamayacak; terfiye ilişkin sınavlar, barem ayarlamaları ve ilçeler arası görev yeri değiştirme işlemleri durdurulacak.

Mevsimlik işçiler, eğitim alanında kadro boşalması bulunması ve bu kadroların seçim sürecinin başlangıcına kadar doldurulmasının veya istihdamın mümkün olmaması halinde alınacak geçici ve sözleşmeli öğretmenler ile Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında zorunlu hizmet personeli ve asistan hekimlerle imzalanacak sözleşmeler seçim yasakları dışında tutulacak.

Ayrıca sağlık alanında kadro boşalması ile kamu yararı bakımından gereklilik ve aciliyet bulunması halinde yapılacak istihdamlar savunma hizmetleri amacıyla öğrenci seçme, yerleştirme ve nasıp işlemleri, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından seçim yasaklarından önce sınav tarihi belirlenen yeterlik ve yabancı dil sınavlarının ve başvuruları tamamlanmış diğer yazılı sınavlar da yasaklara tabi olmayacak.

Seçim yasakları süresice sözleşmesi sona eren kamu personelinin sözleşmesi ise aynı koşullarda en fazla üç ay süreyle yenilenebilecek veya uzatılabilecek.

-Adaylar maddi katkıda bulunamayacak; yeni arsa dağıtımı ve bazı izin işlemleri durdurulacak

YSK duyurusuna göre adaylar, spor kulüpleri, dernekler, hayır kurumları ve benzeri kuruluşlara herhangi bir ad altında maddi katkıda bulunamayacak.

İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası kapsamındaki kaynak dağıtımı, yeni kaynak paketi açılması, kiralama ve tahsis işlemleri ile alçak orman arazileri, hazine malları ve devlete kayıtlı taşınmazların kiralanmasına ilişkin işlemler durdurulacak.

Kırsal bölgelerde yeni arsa dağıtımı yapılamayacak, Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası kapsamında İzin Kurulu yeni izin veremeyecek.

Akaryakıt istasyonu, maden ve taş ocağı, döviz bürosu, gece kulübü, kumarhane, şans oyunu salonu ve sanal bet ofisi açılmasına yönelik ön izin, izin veya ruhsat işlemleri de durdurulacak.

-İhaleler ve yurttaşlık işlemleri de durdurulacak

Devlet ile kamu kurum ve kuruluşlarının her aşamadaki ihale işlemleri seçim süresince durdurulacak. Zorunlu hallerde ise ihale işlemleri YSK’nın iznine tabi olacak.

Bu dönemde tabanca taşıma veya tasarruf izni verilemeyecek, yurttaşlığa kabul işlemleri durdurulacak ve ihdas edilmiş fonlardan personel istihdamı yapılamayacak.

Kamu kaynaklarını kredi olarak kullanan bankalar ile KKTC Merkez Bankası ise seçim süresince verdikleri kredileri en geç üç gün içinde Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine sunacak.

-Açılış ve temel atma törenleri yapılamayacak

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 80’inci maddesi uyarınca, seçimin başlangıç tarihinden seçim sonuçlarının ilanına kadar devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri, yerel kuruluşlar ve diğer kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşların kaynaklarıyla yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla açılış ve temel atma dahil tören düzenlenemeyecek.

Bu kapsamda nutuk söylenmesi, demeç verilmesi ve söz konusu iş ve hizmetlerle ilgili her türlü araçla yayın yapılması da yasak olacak.

-Resmi araç kullanımı ve protokol uygulamalarına kısıtlama

Yasa’nın 81’inci maddesi uyarınca aynı dönemde Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri yurt içindeki gezilerinde makam araçları ile resmi hizmet araçlarını kullanamayacak.

Bu gezilerde protokol gereği karşılama ve uğurlama törenleri yapılamayacak, resmi ziyafet verilemeyecek. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların seçimle ilgili faaliyet ve konuşmalarında Seçim ve Halkoylaması Yasası kurallarına bağlı olacak.

Yasa’nın 82’nci maddesi uyarınca ise Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların yurt içindeki gezilerine hiçbir kamu görevlisi katılamayacak.