Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi’nin yaptığı açıklamaya göre, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında imzalanan iş birliği mutabakatı çerçevesinde 25 öğrenci YTB Tam Bursu, 5 öğrenci ise Yerleştirme Bursu almaya hak kazandı; 2026’da yapılan ek protokolle yerleştirme bursu kazanan öğrenciler de tam burs kapsamına alındı.

Aynı yıl ilk kez mesleki ve teknik lise mezunlarına özel kontenjan ayrılarak 5 öğrenci ilgili alanlarda Türkiye’deki üniversitelere burslu yerleştirildi; ayrıca 2 başarılı sporcuya da burs verildi.

Ek protokol kapsamında A Level sonuçlarıyla bireysel başvuru yapıp Türkiye’deki üniversitelere kabul alan öğrenciler, gerekli belgeleri 7–9 Ekim tarihleri arası KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne iletmeleri hâlinde YTB uygunluğu doğrultusunda burslardan yararlanabilecek.

Başvuru için KKTC kimlik kartı fotokopisi, KKTC lise diploması fotokopisi, anne veya baba adına düzenlenmiş ikametgâh belgesi, öğrenci adına düzenlenmiş ikametgâh belgesi, A Level sınav sonuç belgesi, 2026–2027 güz dönemi öğrenci belgesi ve başvuru formunun ibraz edilmesi gerekiyor.