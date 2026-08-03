Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Yüksek Değerlendirme Kurulu Toplantısının 10 Ağustos Pazartesi gününe ertelendiğini duyurdu.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Yüksek Değerlendirme Kurulu’nun, 15/1979 sayılı Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası’nın 48 ve 56’ncı maddeleri ile Yüksek Değerlendirme Kurulu çalışma esasları, tuğgeneralliğe terfi ve uzatma işlemleri tüzüğü esaslarına uygun olarak bugün toplandığı ancak Başbakan Ünal Üstel’in yurt dışında bulunması nedeniyle toplantının 10 Ağustos Pazartesi gününe ertelenmesine karar verildiği bildirildi.