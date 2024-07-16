Bakanlar Kurulu’nda onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarının Kamu Kurumlarına Yapılandırılmış Borçlarının Bulunması Ve Söz Konusu Yapılandırılmış Borçların Düzenli ve Zamanında Ödenmesi Halinde Açma Ön izni ve/veya Öğretime Başlama İzni Başvurusu Yapabilmesi ve/veya Önceden Yapmış Olduğu İzin Başvurularının Sonuçlandırılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”nin amacı şöyle ifade edildi:
“Bu Kararnamenin amacı, yapılandırılmış borcu bulunan Yükseköğretim kurumlarının, söz konusu yapılandırılmış borcun düzenli ve zamanlı ödenmesi durumunda açma ön izni ve/veya öğretime başlama iznine başvuru yapabilmesi ve/veya önceden yapmış olduk arı izin başvuru arının sonuçlandırılabilmesidir.”
Kararname, Cumhuriyet Meclis’ine de sunuldu.