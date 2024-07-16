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Kararname, Cumhuriyet Meclis’ine de sunuldu.

“Bu Kararnamenin amacı, yapılandırılmış borcu bulunan Yükseköğretim kurumlarının, söz konusu yapılandırılmış borcun düzenli ve zamanlı ödenmesi durumunda açma ön izni ve/veya öğretime başlama iznine başvuru yapabilmesi ve/veya önceden yapmış olduk arı izin başvuru arının sonuçlandırılabilmesidir.”

Bakanlar Kurulu’nda onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarının Kamu Kurumlarına Yapılandırılmış Borçlarının Bulunması Ve Söz Konusu Yapılandırılmış Borçların Düzenli ve Zamanında Ödenmesi Halinde Açma Ön izni ve/veya Öğretime Başlama İzni Başvurusu Yapabilmesi ve/veya Önceden Yapmış Olduğu İzin Başvurularının Sonuçlandırılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”nin amacı şöyle ifade edildi:

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