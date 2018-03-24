Yumurtanın bir faydası daha çıktı!

Yumurtanın biyolojik değeri yüksek bir besin olduğunu ve tamamına yakının vücut tarafından kullanıldığı için örnek protein kaynağı olarak gösterildiğini belirten Mumcu, “Bir yumurtada yaklaşık 6 gram protein, 6 gram yağ ve az miktarda karbonhidrat bulunur. İçerdiği demir, A vitamini ve bazı B vitaminleri ile besleyici bir gıdadır. Yumurta her yaş grubunda özellikle büyüme ve gelişme çağındaki çocukların beslenmesinde yer almalı” dedi.