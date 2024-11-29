Bakanlar Kurulunun buğdayla ilgili kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre üreticinin mağduriyet yaşamaması adına, Toprak Ürünleri Kurumu tarafından 5 Temmuz- 16 Eylül arasında kilosu 11 TL’den alınan 3.7 milyon kilo yerli sert buğday için 2.5 TL/kg sübvansiye uygulamasına karar verildi; sert buğday satışı 8.5 TL/kg’den yapılacak.

Öte yandan, Kurum tarafından 10 TL’den alınan 7.6 milyon kilo yerli yumuşak buğday için kilo başı 1.5 TL sübvansiye uygulanmasına karar verildi. Yumuşak buğdayın satışının 8.5 TL/Kg’den yapılacağı belirtildi.

İhtiyaç duyulan 20.8 milyon TL’lik kaynağın Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2024 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Diğer Teşebbüslere Ödemeler kaleminden karşılanmasına karar verildiği belirtiliyor.