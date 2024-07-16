Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, darbede ölenlerin anma töreni ile yapılan açıklamalara yer verdiler.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Meclis Başkanı Annita Dimitriu, bazı bakanlar ve milletvekilleri, Yunan Büyükelçisi ve Başpiskopos Yeorgios’un katılımıyla dün “Ay.Konstantinu ve Eleni” Kilisesi’nde ilk önce bir ayinin düzenlendiğini yazdı.

Ayin töreninin ardından, 15 Temmuz 1974 Yunan cuntası darbesi sırasında ölenlerin mezarlarına çelenk konulduğunu yazan gazete, bu yılki anma törenleri sırasında, geçmiş 11 yılda yapıldığı gibi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Başpsikopos Yeorgios’un, darbecilerin mezarlarına çelenk koymadığına dikkati çekti.