Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis Kıbrıs sorununun, Yunan dış politikasının öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Yerapetridis “Efimerida ton Sintakton’a” verdiği ve dün yayımlanan demecinde güven ilişkisi inşa edilmesi için tek geçerli araç olarak Türkiye’yle samimi bir diyalog geliştirilmesinin ulusal stratejik tercihleri olduğunu söyledi.

Yerapetridis Yunanistan’ın kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge haricinde egemenlik konularını tartışmadığını da söyledi.

“Riknews” haber sitesi ise konuyla ilgili haberinde Yerapetridis’in önümüzdeki dönemde Kıbrıs sorununda gelişmeler yaşanacağını öngördüğünü ve genişletilmiş bir bileşimde gerçekleşecek müzakerelere de atıfta bulunduğunu iletti.

Habere göre Yerapetridis Türk-Yunan ilişkilerinin iyileşmesinin Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmelerin yeniden başlamasına katkıda bulunduğunun görmezden gelinmeyeceğini de savundu.

Yerapetridis Yunanistan’ın önümüzdeki iki yıl için BM Güvenlik Konseyi üyesi olarak, mümkün olan en iyi sonuç için çalıştığını ve Kıbrıs sorununun Yunan dış politikasının en üst önceliği olduğunu da yineledi.

Yerapetridis Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün (UNFICYP) görev süresinin ocak ayı sonunda uzatılmasının kuşkusuz Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca yaşayabilir ve adil bir çözüm bulunmasına ilişkin çabalara katkıda bulunacağını da söyledi.

Türkiye ile Suriye’nin kendi aralarında MEB belirlemesi olasılığı konusunda ise Yerapetridis, Yunanistan’ın Rum Yönetimi, geriye kalan komşu ülkeler ve Avrupalı ortaklarının tümüyle sürekli iletişim halinde bulunduğunu sözlerine ekledi.