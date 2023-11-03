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Saat 09.26'da gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak ölçülürken, Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu.

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