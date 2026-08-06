Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Kurumu, başlıca enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan bir hastalık olan Batı Nil virüsünün ülkedeki yayılımında artış eğilimi görüldüğünü açıkladı.

Euronews Türkçe Servisi’nin aktardığına göre, ülkede son bir haftada 23 yeni Batı Nil virüsü enfeksiyonu vakası bildirildi.

İlkbaharda başlayan bulaşma sezonundan 5 Ağustos’a kadar toplam 65 vaka kaydedildi.

Bu vakaların 54’ünde ensefalit, menenjit ve/veya akut gevşek felç gibi ciddi nörolojik belirtiler görüldü. 11 vakada ise merkezi sinir sistemini etkileyen hafif belirtiler ortaya çıktı ya da herhangi bir belirti görülmedi.

Şimdiye kadar altı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Tüm ölümlerin, merkezi sinir sistemi ciddi şekilde etkilenen 65 yaş üzeri hastalarda meydana geldiği belirtildi.

Ulusal Halk Sağlığı Kurumu, enfeksiyonun yaygın ancak “gizli” bir şekilde seyrettiğine dikkat çekerek, tespit edilen ağır vakaların virüsün toplumdaki gerçek yayılımının yalnızca küçük bir bölümünü oluşturduğunu ifade etti.

AVRUPA'DAKİ DURUM

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’ne (ECDC) göre, 29 Temmuz itibarıyla insanlarda görülen vakalar İtalya, Romanya, Fransa, Kuzey Makedonya, İspanya ve Almanya’da da bildirildi. Bu durum, virüsün yaz döneminde Avrupa genelinde yaygın şekilde dolaşımda olduğunu gösteriyor.

ECDC’nn son verilerine göre, en fazla vaka 94 ile İtalya’da kaydedildi. İtalya’yı yedişer vakayla Kuzey Makedonya ve İspanya, beş vakayla Romanya, iki vakayla Fransa ve bir vakayla Almanya izledi.