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Yunan basınındaki haberlerde, yaşlı adamın yangını çıkardığını itiraf etmesi üzerine 37 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Öte yandan, 18 Temmuz'da Korinthos'un Velos bölgesinde çıkan orman yangınına ilişkin 72 yaşında bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle bunlardan 31'i kontrol altına alındı, 14 orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde 45 ormanlık alanda yangın çıktı.

Yunanistan'da çöl sıcaklıkları pazar gününe kadar devam edecek

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