Yunanistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, temmuzda görülen rekor sıcaklıkların dışında, atmosferdeki nem oranının düşüklüğü de orman yangınlarını körükleyici nedenlerden oldu.

Ülkede 15-31 Temmuz tarihlerinde Kerkira Adası, Aigio, Dervenoxoria, Kuvara, Karistos, Nea Aghialos ve Rodos Adası'nda çıkan 7 büyük orman yangınında 470 bin dönüm ormanlık alan kül oldu.

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Yunanistan'da yıl başından bu yana yanan ormanlık alan 550 bin dönüme ulaştı.

Ülkede yıllık ortalama 435 bin dönüm civarında ormanlık alanın yandığı belirtiliyor.