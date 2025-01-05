Galatasaray, hücumdaki etkisiyle dikkat çekiyor. Okan Buruk'un öğrencileri, 17 lig maçında 49 kez fileleri sarsmayı başardı.

Maç başına 2,8 gol üreten sarı kırmızılılar, bu alanda da zirvede yer aldı.

Galatasaray'ın bu sezon gol yollarındaki en etkili isimlerinden biri Yunus Akgün.

Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren 24 yaşındaki oyuncu, oynadığı futbolla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Yunus, üst üste 4 lig maçında 4 kez fileleri havalandırırken, 4 de gol pası verdi. Milli futbolcu Net Global Sivasspor, Trabzonspor, Bellona Kayserispor ve Göztepe ağlarını sarsmayı başardı.

Yunus Akgün, tüm kulvarlardaki gol sayısını ise 11'e çıkardı. Bu süreçte 5 asist yapan 24 yaşındaki futbolcu, toplamda 16 gole doğrudan etki etti.

Yunus 6 kez daha skor katkısı sağlarsa, en skorer performansı olan 2021 - 2022 sezonunu geride bırakacak. Milli futbolcu, o sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da 9 gol ve 12 asist üretmişti.

Ayrıca, Galatasaray'ın tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisi de sürüyor. Son olarak Göztepe'yi yenen Okan Buruk'un öğrencileri, ligde galibiyet serisini 4 maça yükseltti.

Sarı kırmızılılar, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 21 karşılaşmada ise mağlubiyet yüzü görmedi.