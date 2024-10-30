Polisten yapılan açıklama şöyle:

22.10.2024 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgahın balkonunda bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Yusuf İŞİR (E-76)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “bypasslı kalp hastalığı, akciğer enfeksiyonu, solunum ve dolaşım yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

"Yüksekten düşmeye bağlı iç organ yaralanmaları ve iç kanama"

26.10.2024 tarihinde Lefkoşa’da, bir apartmanın 3’üncü katındaki balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 9 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu ağır şekilde yaralanan ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Yaya BAH (E-32)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “yüksekten düşmeye bağlı pelvis kemiği ve sakral omurga kırıkları, iç organ yaralanmaları ve iç kanama” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.