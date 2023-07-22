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Polisin soruşturması devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 21 Temmuz Cuma günü, saat 16.00 sıralarında, Gönyeli ’de 65 yaşındaki Yusuf Sine ’nin kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunduğu bildirildi.

Lefkoşa ve Gönyeli'de trafik ışıkları devre dışı

Lefkoşa ve Gönyeli'de trafik ışıkları devre dışı

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