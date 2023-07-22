Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 21 Temmuz Cuma günü, saat 16.00 sıralarında, Gönyeli’de 65 yaşındaki Yusuf Sine’nin kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunduğu bildirildi.
Polisin soruşturması devam ediyor.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 21 Temmuz Cuma günü, saat 16.00 sıralarında, Gönyeli’de 65 yaşındaki Yusuf Sine’nin kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunduğu bildirildi.
Polisin soruşturması devam ediyor.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P