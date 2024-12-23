Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün organize ettiği ve Su Sporları Federasyonu’na bağlı dernek ve kulüplerde görevli yüzme eğitmenleri ve asistanları tarafından verilen yüzme eğitimlerinin 4. periyotu 9-10 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak Atatürk Kapalı Yüzme havuzunda yapılacak.

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, Gençlik Dairesi Proje Sorumlusu Nevin Çerkez ile birlikte Arabahmet İlkokulu ziyaret ederek, kurslarla ilgili okul idaresini bilgilendirdi. Ozanoğlu, yüzme kurslarının başarıyla devam ettiğini ve yeni dönem kursların başlayacağını açıkladı. Çocukların hem spor yaparak hem de eğlenerek yüzmeyi öğrendiklerini belirten Ozanoğlu, dördüncü periyot eğitimlerinin başarıyla geçmesini temenni etti.