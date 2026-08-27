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Soruşturma devam ediyor.

T.G., Turizm Polis Ekipleri tarafından suçüstü tutuklandı.

248 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirtilen T.G., makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi.

Polisten verilen bilgiye göre olay, bugün saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

Gazimağusa’da bir plajda alkollü olduğu sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği belirtilen T.G. (E-36) tutuklandı.

Ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Hessenberg’in cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı.

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Yapılan aramada Hessenberg, deniz içerisinde hareketsiz halde bulunarak sahile çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hessenberg’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İhbar üzerine Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Girne Polis Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 11.30 sıralarında, Ozanköy’de sakin Hessenberg’in yüzmek için denize gittikten sonra kendisinden haber alınamadığı polise bildirildi.

Karakum’da yüzmek için denize giden 82 yaşındaki Christina Helen Hessenberg hayatını kaybetti.

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